Las pandillas en San Luis han bajado: Villa

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, aseguró que el problema de pandillas en la capital potosina ha disminuido de manera considerable en los últimos años y actualmente representa uno de los temas de menor impacto en materia de seguridad.

El funcionario explicó que el fenómeno se redujo de forma importante a partir de la incidencia de la delincuencia organizada en años anteriores, situación que, dijo, "mermó todo eso", en referencia a la presencia y operación de estos grupos juveniles.

Aunque reconoció que aún existen pandillas en distintos puntos de la ciudad, subrayó que ya no tienen la dimensión que llegaron a tener y que hoy no figuran entre las principales problemáticas que enfrenta la capital en materia de seguridad pública.

Villa Gutiérrez detalló que, de acuerdo con el último censo actualizado por la corporación municipal, se tienen identificadas alrededor de 80 pandillas distribuidas en diversas zonas de la ciudad.

Precisó que en muchos casos estos grupos están conformados únicamente por dos o tres jóvenes que se reúnen de manera habitual, pero que aun así son considerados dentro del registro oficial para efectos de seguimiento y prevención.

El secretario indicó que la dependencia mantiene monitoreo constante sobre estos grupos, con el objetivo de evitar que evolucionen hacia conductas delictivas de mayor impacto.