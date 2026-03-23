Les subsidiarán testamentos a hombres-camión

En una acción enfocada directamente en el fortalecimiento del sector transportista potosino, la delegación estatal de HAMOTAC en San Luis Potosí, encabezada por José Eduardo Antuan López Campollo, anunció el arranque de un programa de subsidio económico para la elaboración de 100 testamentos, dirigido exclusivamente a operadores, hombres camión y familias transportistas del estado.

Este programa tiene como objetivo atender una necesidad prioritaria del gremio en San Luis Potosí: brindar certeza jurídica y patrimonial a quienes forman parte del sector, especialmente considerando las condiciones de riesgo y movilidad constante que enfrentan los transportistas potosinos.

"Hoy en San Luis Potosí el transporte no solo mueve la economía, también sostiene familias. Por eso, desde HAMOTAC estamos impulsando acciones que beneficien directamente a

nuestros transportistas del estado y a sus familias", expresó el delegado estatal.

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La iniciativa contempla facilitar el acceso a este trámite mediante esquemas subsidiados, reduciendo significativamente los costos que históricamente han limitado su acceso entre operadores y pequeñas empresas transportistas en San Luis Potosí.

Asimismo, se informó que este programa forma parte de una agenda jurídica estatal que se encuentra en desarrollo, enfocada en atender temas que impactan directamente a las familias transportistas potosinas, como pensiones alimenticias, guarda y custodia, sucesiones y asesoría

legal preventiva.

"Estamos dando un paso firme en San Luis Potosí hacia la profesionalización y dignificación del transporte. No se trata solo de temas operativos, sino de generar estabilidad para las familias que dependen de esta actividad en nuestro estado", puntualizó.