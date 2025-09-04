Ley de Ingresos no pretende “encajar la uña”, dice Galindo

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, respondió a las declaraciones de los diputados César Rocha y Dulcelina Sánchez De Lira, quienes señalaron que revisarán con cautela las propuestas municipales de Ley de Ingresos 2026 para evitar incrementos desproporcionados en impuestos.

El edil aseguró que su planteamiento no pretende “encajar la uña”, sino realizar ajustes responsables frente a la inflación, la reducción de participaciones federales y el aumento de obligaciones en la ciudad.

Galindo reiteró que buscará un acercamiento directo con el Congreso del Estado para que la discusión de la Ley de Ingresos 2026 se lleve a cabo con una visión en favor de San Luis Potosí.

Recalcó que no se trata de una pugna política ni de beneficios personales, sino de garantizar recursos suficientes para responder a las necesidades de la capital, por lo que e no se plantean incrementos excesivos, sino un ajuste proporcional a las condiciones económicas actuales.

