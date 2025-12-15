logo pulso
FUNDACIÓN MÚSICA PARA LA VIDA A.C. (MUVI)

FUNDACIÓN MÚSICA PARA LA VIDA A.C. (MUVI)

Ley Gobernadora: "Están en todo su derecho de impugnar", dice Gallardo

El gobernador manifestó que ya se valorará si cumple con los criterios constitucionales

Por Rubén Pacheco

Diciembre 15, 2025 11:14 a.m.
A
Ricardo Gallardo Cardona / Foto: Pulso

Después que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó si existe constitucionalidad en la reforma electoral de San Luis Potosí que obliga a los partidos políticos a postular obligatoriamente mujeres en la gubernatura del 2027, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona manifestó que ya se valorará si cumple con los criterios constitucionales.

En entrevista, atajó que San Luis Potosí ya cumplió con un ordenamiento de paridad de género, a través de la propuesta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac). "Ya dirán si es constitucional o no. Eso ya es otra cosa. Hoy lo importante es que se cumple con el mandato", declaró.

Reiteró que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) cuenta con cuatro aspirantes, entre ellas, Sonia Mendoza Díaz, titular de la  Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam). 

Gallardo Cardona dijo que quien pretenda impugnar la legislación, puede ejercer dicho recurso legal sin ningún inconveniente. "Están en todo su derecho", añadió.

Recriminó quienes están en contra de la modificación legislativa, sin embargo, dijo que es entendible su inconformidad porque los partidos políticos no estaban preparados para promover cuadros femeninos, sino solo de hombres o perfiles sin preparación.

"Si hay alguien que esté de acuerdo con que tengamos una gobernadora mujer, pues entonces era una farsa su lucha a favor de las mujeres y le tienen miedo a las mujeres realmente", concluyó.

SLP

Samuel Moreno

El acuerdo de Jucopo fue votado por unanimidad e incluyó a las y los próximos regidores y síndicos

SLP

Rubén Pacheco

La persona responsable también deberá pagar una multa de hasta 90 mil 500 pesos

SLP

Rubén Pacheco

SLP

Rolando Morales

Falta de foros y mesas de trabajo para realizar las consultas obligatorias a personas con discapacidad y a pueblos originarios