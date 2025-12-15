Ley Gobernadora: "Están en todo su derecho de impugnar", dice Gallardo

Después que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó si existe constitucionalidad en la reforma electoral de San Luis Potosí que obliga a los partidos políticos a postular obligatoriamente mujeres en la gubernatura del 2027, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona manifestó que ya se valorará si cumple con los criterios constitucionales.

En entrevista, atajó que San Luis Potosí ya cumplió con un ordenamiento de paridad de género, a través de la propuesta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac). "Ya dirán si es constitucional o no. Eso ya es otra cosa. Hoy lo importante es que se cumple con el mandato", declaró.

Reiteró que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) cuenta con cuatro aspirantes, entre ellas, Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam).

#SLP | Ley Gobernadora: "Están en todo su derecho de impugnar", dice Ricardo Gallardo / Más información: ??https://t.co/HUtQ8DXGPX pic.twitter.com/fHD6r6jbbb — Pulso Online (@pulso_mx) December 15, 2025

Gallardo Cardona dijo que quien pretenda impugnar la legislación, puede ejercer dicho recurso legal sin ningún inconveniente. "Están en todo su derecho", añadió.

Recriminó quienes están en contra de la modificación legislativa, sin embargo, dijo que es entendible su inconformidad porque los partidos políticos no estaban preparados para promover cuadros femeninos, sino solo de hombres o perfiles sin preparación.

"Si hay alguien que esté de acuerdo con que tengamos una gobernadora mujer, pues entonces era una farsa su lucha a favor de las mujeres y le tienen miedo a las mujeres realmente", concluyó.