Ley Gobernadora exhibe fracturas en el Congreso

La reforma electoral que limita a mujeres la contienda por la gubernatura de San Luis Potosí en 2027 no solo se resolvió en una votación dividida, sino que dejó expuestas las tensiones políticas y las diferencias de criterio entre y dentro de los partidos representados en el Congreso del Estado, donde la paridad de género fue interpretada de formas distintas.

LEA TAMBIÉN Aprueban fast track Ley Gobernadora Seis diputados de Morena y dos del PAN votaron en contra; otras dos panistas avalaron la reforma.

En Acción Nacional, el voto en contra de su coordinador parlamentario, Rubén Guajardo Barrera, respondió —dijo— a una definición estratégica y no a un rechazo a la paridad. El legislador sostuvo que decisiones como la distribución de género en las 17 gubernaturas del país deben tomarse por los partidos nacionales en acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, y no desde los congresos locales. Bajo esa lógica, consideró que la reforma "saca" a San Luis Potosí de la estrategia nacional de los partidos y coloca una restricción anticipada al proceso electoral.

El debate también dividió al propio grupo parlamentario del PAN. Guajardo Barrera confirmó que las diputadas, Mireya Vancini y Aranza Puente, votaron a favor de la reforma y los diputados en contra, lo que derivó en un empate interno y en la decisión de permitir el voto a libertad de conciencia. Aseguró que no hubo línea partidista, ya que el tema no contravenía principios ideológicos ni estatutarios, y que la dirigencia nacional y estatal estuvo informada del sentido de la votación. No descartó que la dirigencia nacional pueda, eventualmente, promover una acción de inconstitucionalidad, aunque reconoció que se trata de un proceso largo y aún incierto, especialmente ante una reforma político-electoral federal que sigue pendiente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En contraste, Morena defendió la reforma como una decisión alineada con su método de selección interna y con su discurso de paridad. Su coordinador parlamentario, Roberto García Castillo, afirmó que el partido cuenta con perfiles femeninos y masculinos competitivos en las 17 entidades y que, al final, es el pueblo quien decide mediante encuestas. Señaló que la medida no representa un riesgo político y que incluso tiene una "dosis de antipopularidad" que evita efectos adversos. Negó que existiera una instrucción directa desde la dirigencia nacional y sostuvo que el tema fue tratado de manera colegiada entre legisladores y dirigencia, en apego a los reglamentos vigentes.

Desde el Partido Verde Ecologista de México, el coordinador parlamentario Héctor Serrano Cortés calificó la reforma como un parteaguas histórico para el estado. Consideró que San Luis Potosí podría convertirse en un detonante para que otras entidades adopten medidas similares y advirtió sobre el rezago que persiste en la participación política de las mujeres, tanto en municipios como a nivel estatal, tras décadas de gobiernos encabezados por hombres.

La reforma también sumó votos de oposición. Entre quienes respaldaron el dictamen se encuentran Marco Gama Basarte, de Movimiento Ciudadano; Sara Rocha Medina y Frinne Azuara, del PRI; así como las panistas Mireya Vancini Villanueva y Aranzazu Puente.