Libros con errores del Cobach indignan a padres de familia

La entrega de libros en el Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí (Cobach) generó indignación entre madres y padres de familia, luego de que los materiales presentaron errores ortográficos, fallas de edición y hasta imágenes mal colocadas, pese a que cada paquete tuvo un costo de 1,200 pesos para alumnos de tercer semestre, mientras que en primer semestre resultan todavía más caros.

Durante una junta escolar, con la asistencia de más de 40 familias, la sorpresa fue unánime: los textos que deberían acompañar el aprendizaje de sus hijos resultaron plagados de fallas que, según expresaron, no se justifican en una institución educativa.

Los ejemplos sobran. En la portada de un libro aparece escrito "Ecosistemas: Interacciones, Energiá y Dinámica", con un acento equivocado en la palabra energía. En otro caso, la primera página invita a "los doentes , alumnos y padres de familia" a enviar comentarios, con una palabra inexistente que sustituyó a "docentes".

"Es increíble que así nos entreguen el material que nosotros mismos pagamos. No solo son errores ortográficos, son fallas de edición, gramática y hasta imágenes que tapan el texto", reprocharon los padres.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La denuncia fue visibilizada por Laura Quintana Valladares, madre de un alumno de segundo año, quien relató que su hijo fue el primero en notar los errores al abrir el paquete de libros.

"Me dijo: ´Mamá, este libro está muy mal´, y tenía razón. Desde la primera página empezamos a encontrar fallas", contó.

Al revisar más materiales, encontró palabras incomprensibles, frases mal redactadas e ilustraciones aparentemente tomadas de películas comerciales.

La molestia se extiende porque los textos, según la leyenda impresa en sus primeras páginas, son responsabilidad directa de la Dirección General del Colegio de Bachilleres, que además incluyó un correo electrónico para enviar quejas o sugerencias. Sin embargo, los padres dudan que exista respuesta efectiva.



"Si esto lo compras en un negocio, vas a Profeco. Aquí, ¿a quién le reclamamos? Lo justo es que nos entreguen los libros corregidos", señalaron.

El Cobach atiende a más de 30 mil estudiantes en San Luis Potosí, distribuidos en 71 planteles de 45 municipios. Si los errores afectan solo a los de tercer semestre, serían unos 10 mil alumnos con materiales defectuosos; si abarcan más grados, el problema puede ser todavía mayor.

De acuerdo con la Ley General de Educación, el artículo 113 permite que instituciones como el Colegio de Bachilleres elaboren sus propios materiales siempre y cuando respeten los planes y programas oficiales de la SEP. Ese margen legal explica por qué el Cobach imprime textos propios; sin embargo, en este caso, padres de familia cuestionan que esa autonomía no se traduzca en calidad, sino en fallas básicas que afectan directamente el aprendizaje.

Entre los padres prevalece la indignación y la incredulidad de que se hayan puesto en circulación libros con errores tan evidentes.

"Estamos pagando por un servicio y lo mínimo que exigimos es calidad. No es un favor: somos nosotros quienes financiamos estos materiales", enfatizaron.

Te puede interesar:

UASLP, única en el país que mantiene bloqueada al IFSE: R. Lecourtois