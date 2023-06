Llama gobierno a no politizar crisis del agua

“No podemos politizar el tema del agua y la seguridad”, señaló el titular de la Secretaría General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez y pidió “que le pongamos solución, el que salgamos a decir o hacer cosas no abona nada, si no se implementan planes efectivos y eficientes”.

“La autoridad no puede tener competencias y por eso le estamos entrando parejo, porque queremos que San Luis Potosí no padezca esta situación de crisis que pareciera que se avecina”.

Aseguró que el diálogo con el gobierno del alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos no se ha roto, aunque admitió que se quiere politizar el tema del agua: “pero no vamos a dejar que se politice, no hay que politizar, hay que entrarle, hay que solucionarlo, hay que sentarnos de forma conjunta y encontrarle solución efectiva y suficiente”.

Este lunes, el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra, advirtió que la crisis del agua en la Zona Metropolitana de San Luis Potosí demanda un manejo libre de política, durante su discurso al presentar las propuestas académicas en torno al problema de acceso al agua potable.

Aparte, el titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Benjamín Pérez Álvarez, expresó que coincide con el llamado de la UASLP y su rector; agregó que la dependencia que dirige ha trabajado para todas las y los potosinos, sin distinción.

“Las acciones llevadas a cabo durante esta administración, van encaminadas a beneficiar a toda la ciudadanía por igual”, finalizó.