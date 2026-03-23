Llaman a vacacionistas extremar precauciones

Luego de participar en el arranque de las acciones propias del periodo vacacional de Semana Santa, el comandante del Cuerpo de Bomberos, Adolfo Benavente Duque, pidió a los potosinos planear sus vacaciones para evitar que por una mala acción ocurran tragedias, ya sea relacionadas con el fuego, la electricidad o con el agua.

El comandante pidió no tirar basura en los terrenos baldíos, no organizar fogatas sin control, no tirar las colillas de cigarro en la carretera, realizar fogatas con seguridad y retirarse hasta que estén seguros que de que la apagaron.

En el caso de las viviendas, pidió que si los moradores van a salir a vacacionar, cierren correctamente el cilindro de gas y que desconecten los

aparatos eléctricos que no usan y por ejemplo tratar de no dejar nada en refrigeradores en caso de que sea posible dejarlos apagados.

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Para el caso de las celebraciones y por el particular de que en algunas colonias celebran el sábado de gloria con pirotecnia, pidió que si van a utilizar "toritos", los utilicen con seguridad para evitar daños posteriores.

Se refirió también a aquellos que vacacionan cerca de cuerpos de agua y pidió que no se metan a ríos o en su caso presas, pero que al mismo tiempo, ni se les ocurra meterse al agua si acaban de comer o no

saben nadar.