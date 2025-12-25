Llegarían 12 inversiones a San Luis en 2026

El estado de San Luis Potosí atraerá 12 nuevas inversiones a lo largo de 2026, la inmensa mayoría de ellas relacionada con la industria automotriz y dos de línea blanca que acelerarán el espacio de apertura de fuentes de empleo, informó el secretario de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado, Jesús Salvador González Martínez.

El funcionario estatal informó que han conseguido una gestión exitosa de proyectos y solo es cuestión de tiempo para que anuncien las inversiones.

De las negociaciones acumuladas, está previsto que lleguen diez empresas nuevas de proveeduría para enriquecer el clúster automotriz y dos proyectos que consideró de muy alto valor, relacionados con el ensamble de electrodomésticos.

Precisó que San Luis Potosí vive un tiempo de fuerte dinamismo, con 12 proyectos en evaluación que podrían concretarse en los próximos meses conforme avance la certidumbre sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

González Martínez dijo que San Luis Potosí sigue siendo uno de los destinos más atractivos para la inversión.

Añadió González Martínez que las proyecciones mencionadas por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona reflejan el dinamismo económico que vive San Luis Potosí, y aseguró que la Sedeco da seguimiento puntual a cada proyecto para traducir ese interés en nuevos empleos y crecimiento industrial.

Recordó que San Luis Potosí ofrece estabilidad, infraestructura y mano de obra calificada, factores que continúan impulsando la llegada de nuevas inversiones.