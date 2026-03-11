Locatarios del Mercado Hidalgo piden mejorar servicios básicos

La Unión de Locatarios y Comerciantes del Mercado Hidalgo, A.C., solicitó a la Unidad de Gestión del Centro Histórico la atención urgente a diversas problemáticas que afectan las condiciones de higiene y seguridad dentro de este tradicional centro de abasto de la capital potosina.

A través de un documento dirigido al titular de la dependencia, José Jesús Becerra Rodríguez, los comerciantes señalaron que actualmente una parte importante de los sanitarios del mercado se encuentra fuera de servicio. De acuerdo con el reporte, en el área de mujeres siete de los trece sanitarios no funcionan, mientras que en la sección de hombres dos de los diez existentes presentan fallas.

Además, denunciaron que desde hace varias semanas no se cuenta con papel sanitario, lo que ha generado inconformidad tanto entre locatarios como entre los usuarios que diariamente acuden al mercado.

Los comerciantes advirtieron que el adecuado funcionamiento de los sanitarios es una condición básica para garantizar la higiene, la salud pública y una atención digna a los visitantes, por lo que pidieron la reparación inmediata de los equipos que se encuentran dañados y el abastecimiento constante de insumos.

En el mismo documento también expusieron preocupaciones en materia de seguridad, ya que actualmente solo hay dos veladores encargados de la vigilancia del inmueble, número que consideran insuficiente para cubrir turnos, descansos y periodos vacacionales.

Ante esta situación, la Unión de Locatarios solicitó a la autoridad municipal reforzar el personal de vigilancia, con el objetivo de proteger tanto las instalaciones del mercado como el patrimonio de los comerciantes que ahí laboran.