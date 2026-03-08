Madres víctimas de feminicidios lideran marcha 8m en San Luis Potosí

Madres y familiares de víctimas de feminicidios lideran la marcha del 8m en San Luis Potosí.

Madres y familiares encabezan la protesta

La marcha del 8 de marzo en San Luis Potosí fue encabezada por madres y familiares de víctimas de feminicidio, quienes exigieron justicia y visibilizaron la problemática de la violencia de género.

