Madres víctimas de feminicidios lideran marcha 8m en San Luis Potosí
La manifestación del 8 de marzo en San Luis Potosí fue encabezada por madres y familiares de víctimas de feminicidio.
Madres y familiares encabezan la protesta
La marcha del 8 de marzo en San Luis Potosí fue encabezada por madres y familiares de víctimas de feminicidio, quienes exigieron justicia y visibilizaron la problemática de la violencia de género.
