logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Ruth González encabeza marcha 8M en Axtla

Fotogalería

Ruth González encabeza marcha 8M en Axtla

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Madres víctimas de feminicidios lideran marcha 8m en San Luis Potosí

La manifestación del 8 de marzo en San Luis Potosí fue encabezada por madres y familiares de víctimas de feminicidio.

Por Pulso Online

Marzo 08, 2026 05:19 p.m.
A
Madres víctimas de feminicidios lideran marcha 8m en San Luis Potosí

Madres y familiares de víctimas de feminicidios lideran la marcha del 8m en San Luis Potosí.

Madres y familiares encabezan la protesta

La marcha del 8 de marzo en San Luis Potosí fue encabezada por madres y familiares de víctimas de feminicidio, quienes exigieron justicia y visibilizaron la problemática de la violencia de género.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Madres víctimas de feminicidios lideran marcha 8m en San Luis Potosí
Madres víctimas de feminicidios lideran marcha 8m en San Luis Potosí

Madres víctimas de feminicidios lideran marcha 8m en San Luis Potosí

SLP

Pulso Online

La manifestación del 8 de marzo en San Luis Potosí fue encabezada por madres y familiares de víctimas de feminicidio.

En un mes, SLP registra más de la mitad de incendios forestales de todo 2025
En un mes, SLP registra más de la mitad de incendios forestales de todo 2025

En un mes, SLP registra más de la mitad de incendios forestales de todo 2025

SLP

Rubén Pacheco

San Luis Potosí acumula 50 incendios en un mes, afectando 18 mil hectáreas de pastizales.

Profesor de la UASLP vinculado a proceso por violencia familiar
Profesor de la UASLP vinculado a proceso por violencia familiar

Profesor de la UASLP vinculado a proceso por violencia familiar

SLP

Rubén Pacheco

Se mantiene abierta la investigación por denuncia de acoso sexual en la UASLP.

Choque contra muro de contención en carretera a Rioverde
Choque contra muro de contención en carretera a Rioverde

Choque contra muro de contención en carretera a Rioverde

SLP

Redacción

El accidente ocurrió a las 12:30 horas del domingo y solo dejó daños materiales.