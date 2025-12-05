Manifestantes avanzan por Carranza rumbo al Centro; hay cierres viales intermitentes

Una manifestación avanza esta tarde sobre avenida Venustiano Carranza con dirección al Centro Histórico, lo que ya genera afectaciones a la circulación en la zona.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), elementos de Policía Vial realizan cierres momentáneos para acompañar el contingente y prevenir incidentes, por lo que pidió a automovilistas tomar rutas alternas.

Hasta ahora no se ha informado el motivo de la protesta ni cuántas personas participan, pero el desplazamiento continúa hacia el primer cuadro de la ciudad. Autoridades recomiendan precaución y anticipar tiempos de traslado.