FIFA: Mundial de 2026, el mayor evento que la humanidad verá

FIFA: "Mundial de 2026, el mayor evento que la humanidad verá"

Manifestantes avanzan por Carranza rumbo al Centro; hay cierres viales intermitentes

Autoridades piden precaución ante la protesta en Carranza que avanza hacia el primer cuadro de la ciudad.

Por Redacción

Diciembre 05, 2025 05:56 p.m.
A
Manifestantes avanzan por Carranza rumbo al Centro; hay cierres viales intermitentes

Una manifestación avanza esta tarde sobre avenida Venustiano Carranza con dirección al Centro Histórico, lo que ya genera afectaciones a la circulación en la zona.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), elementos de Policía Vial realizan cierres momentáneos para acompañar el contingente y prevenir incidentes, por lo que pidió a automovilistas tomar rutas alternas.

Hasta ahora no se ha informado el motivo de la protesta ni cuántas personas participan, pero el desplazamiento continúa hacia el primer cuadro de la ciudad. Autoridades recomiendan precaución y anticipar tiempos de traslado.

Manifestantes avanzan por Carranza rumbo al Centro; hay cierres viales intermitentes

Autoridades piden precaución ante la protesta en Carranza que avanza hacia el primer cuadro de la ciudad.

Propone Ceepac que en 2027 compitan sólo mujeres a la gubernatura

Legisladores del PVEM defendieron la iniciativa de reforma electoral

De 3.8 a 6.6% sería el alza a tarifas de agua en la capital

La Comisión del Agua del Congreso del Estado aprobó los lineamientos que determinarán cómo se actualizarán las cuotas

Padres de familia resguardarán mobiliario de escuelas en vacaciones: SEGE

Se instruyó a los directivos ponerse de acuerdo para retirar los objetos de valor, Torres Cedillo