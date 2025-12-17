Manifiesta Sara Rocha M. que quiere ser gobernadora

La diputada y dirigente estatal del PRI, Sara Rocha Medina y el diputado y coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Marco Gama, expusieron posibles perfiles que podrían proponrse rumbo a la gubernatura de 2027, luego de que el Congreso del Estado, aprobara por mayoría la reforma que obliga a los partidos políticos a postular a una mujer como candidata.

Desde el PRI, Rocha Medina señaló que el partido, ya trabaja de manera anticipada rumbo a 2027 y que cuenta con aspirantes en distintos municipios. Mencionó como posibles perfiles femeninos a la diputada local Frinné Azuara Yarzábal y a ella misma, además de otras mujeres priistas que actualmente asumen responsabilidades dentro del partido.

"Entonces decirte que en este momento está la diputada Frinné y tu servidora y quienes más asumen a nuestro partido que sean priistas, con todo gusto y voluntad estaremos trabajando para ello", expresó.

Azuara Yarzábal, ha sido diputada federal en tres ocasiones y ocupó la titularidad de la Unidad de Educación, Investigación y Políticas de Salud en el IMSS. Es médica cirujana por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), con estudios de posgrado en Medicina Tradicional China y Salud Pública, un perfil que Rocha Medina consideró sólido dentro del priismo potosino.

En Movimiento Ciudadano, el diputado Marco Gama sostuvo que el partido cuenta con varias mujeres con capacidad y trayectoria para competir en 2027, aunque aclaró que ninguno de los nombres mencionados ha manifestado formalmente su interés. Recordó que en el pasado ya hubo una candidata a la gubernatura y citó como referencias a Marvely Costanzo, Paola Longoria y Josefina Salazar.

Marvely Costanzo Rangel fue la candidata de MC al gobierno del estado en las elecciones de 2021 y anteriormente se desempeñó como titular de la Dirección de Cultura Municipal durante la administración de Ricardo Gallardo Juárez. Por su parte, Paola Longoria es diputada federal en la actual Legislatura.