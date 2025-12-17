logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALEGRÍA DE NOCHE BUENA

Fotogalería

ALEGRÍA DE NOCHE BUENA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Manifiesta Sara Rocha M. que quiere ser gobernadora

Por Ana Paula Vázquez

Diciembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Manifiesta Sara Rocha M. que quiere ser gobernadora

La diputada y dirigente estatal del PRI, Sara Rocha Medina y el diputado y coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Marco Gama, expusieron posibles perfiles que podrían proponrse rumbo a la gubernatura de 2027, luego de que el Congreso del Estado, aprobara por mayoría la reforma que obliga a los partidos políticos a postular a una mujer como candidata.

Desde el PRI, Rocha Medina señaló que el partido, ya trabaja de manera anticipada rumbo a 2027 y que cuenta con aspirantes en distintos municipios. Mencionó como posibles perfiles femeninos a la diputada local Frinné Azuara Yarzábal y a ella misma, además de otras mujeres priistas que actualmente asumen responsabilidades dentro del partido.

"Entonces decirte que en este momento está la diputada Frinné y tu servidora y quienes más asumen a nuestro partido que sean priistas, con todo gusto y voluntad estaremos trabajando para ello", expresó.

Azuara Yarzábal, ha sido diputada federal en tres ocasiones y ocupó la titularidad de la Unidad de Educación, Investigación y Políticas de Salud en el IMSS. Es médica cirujana por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), con estudios de posgrado en Medicina Tradicional China y Salud Pública, un perfil que Rocha Medina consideró sólido dentro del priismo potosino.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En Movimiento Ciudadano, el diputado Marco Gama sostuvo que el partido cuenta con varias mujeres con capacidad y trayectoria para competir en 2027, aunque aclaró que ninguno de los nombres mencionados ha manifestado formalmente su interés. Recordó que en el pasado ya hubo una candidata a la gubernatura y citó como referencias a Marvely Costanzo, Paola Longoria y Josefina Salazar.

Marvely Costanzo Rangel fue la candidata de MC al gobierno del estado en las elecciones de 2021 y anteriormente se desempeñó como titular de la Dirección de Cultura Municipal durante la administración de Ricardo Gallardo Juárez. Por su parte, Paola Longoria es diputada federal en la actual Legislatura.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Marco Gama defiende Ley gobernadora
Marco Gama defiende Ley gobernadora

Marco Gama defiende "Ley gobernadora"

SLP

Pulso Online

El diputado asegura que en otros estados también se están planteando reformas similares

Concejo de Villa de Pozos, por acuerdo entre partidos: Gama Basarte
Concejo de Villa de Pozos, por acuerdo entre partidos: Gama Basarte

Concejo de Villa de Pozos, por acuerdo entre partidos: Gama Basarte

SLP

Ana Paula Vázquez

El diputado Marco Gama Basarte reconoce acuerdo político en la conformación del Concejo Municipal de Villa de Pozos.

Video | Piden cuentas a Marco Gama por voto a favor de Ley Gobernadora
Video | Piden cuentas a Marco Gama por voto a favor de Ley Gobernadora

Video | Piden cuentas a Marco Gama por voto a favor de "Ley Gobernadora"

SLP

Ana Paula Vázquez

La reforma electoral busca perpetuar un cacicazgo desde Palacio de Gobierno, acusó Marvely Costanzo

Dirección de Gobernación será ocupada por una mujer: JGTS
Dirección de Gobernación será ocupada por una mujer: JGTS

Dirección de Gobernación será ocupada por una mujer: JGTS

SLP

Samuel Moreno

En los próximos días, se dará a conocer de manera oficial el nombramiento