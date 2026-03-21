Mantener a los trabajadores y mejorar sus condiciones, el desafió: IPAC

La rotación de personal y el débil crecimiento económico continúan representando retos para el sector industrial en la entidad, advirtió el presidente de Industriales Potosinos A.C. (IPAC), Rodrigo Sánchez Espinosa, quien señaló que ambos factores inciden directamente en la estabilidad del empleo y la competitividad de las empresas.

El líder empresarial explicó que, por un lado, la movilidad laboral responde a una dinámica natural en contextos de mayor estabilidad económica, donde los trabajadores buscan mejores oportunidades; sin embargo, en un escenario de bajo crecimiento, como el que actualmente enfrenta el país, esta situación se vuelve más compleja.

Indicó que los indicadores recientes del Producto Interno Bruto (PIB) reflejan un desempeño por debajo de lo esperado el año pasado, y aunque existe la posibilidad de una ligera mejora en 2026, el panorama sigue siendo débil, lo que limita la generación de nuevas plazas laborales.

Sánchez Espinosa detalló que al inicio de año se presenta un fenómeno recurrente, donde concluyen contratos en diciembre y muchos trabajadores buscan reinsertarse en enero; no obstante, en este arranque de año la creación de empleo fue considerablemente menor en comparación con el mismo periodo anterior, lo que dejó a una parte de la población sin colocación inmediata.

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"Esto genera que muchas personas que dejaron su empleo en diciembre, buscando una mejor oportunidad, no encuentren espacio en enero", expuso.

Aunado a ello, subrayó que la creciente especialización de los empleos en la economía formal ha elevado los costos para las empresas, particularmente en materia de capacitación. Explicó que formar personal implica inversión en cursos de inducción, entrenamiento y desarrollo, la cual se pierde cuando existe alta rotación.

"Perdemos experiencia y también recursos económicos cuando una persona capacitada se va y hay que volver a iniciar el proceso", señaló.

Ante este panorama, el presidente de IPAC indicó que las empresas han optado por fortalecer estrategias de retención de talento, mediante capacitación continua y esquemas de beneficios laborales, aunque reconoció que estos esfuerzos deben equilibrarse con los costos operativos en un entorno económico competitivo.

Finalmente, reiteró que el desafío para el sector será mantener la estabilidad laboral y mejorar las condiciones de empleo, en medio de un contexto económico que aún no logra consolidar un crecimiento sostenido.