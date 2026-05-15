Mantiene Villa de Pozos proceso de transferencia de bienes

A casi dos años de que Villa de Pozos dejó de ser delegación del Ayuntamiento capitalino para convertirse en el municipio número 59 de San Luis Potosí, el nuevo gobierno municipal todavía no concluye la recepción total de bienes inmuebles y patrimonio provenientes de la capital potosina.

La concejal presidenta Patricia Aradillas reconoció que continúa el proceso de transición administrativa y patrimonial, particularmente en la regularización de propiedades y bienes que deben quedar oficialmente a nombre del nuevo municipio, el cual actualmente concentra a más de 150 mil habitantes y mantiene una de las mayores expansiones urbanas de la zona metropolitana.

"Seguimos en esa transición. Todavía seguimos poniendo bienes inmuebles a nombre de Villa de Pozos. Ustedes saben, no es de la noche a la mañana, pero hemos avanzado bastante", declaró.

Aunque evitó precisar el porcentaje exacto de avance en la transferencia entre el Ayuntamiento de San Luis Potosí y Villa de Pozos, señaló que el Concejo Municipal continúa realizando sesiones y adecuaciones administrativas para agilizar el proceso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La edil sostuvo que las distintas comisiones municipales trabajan en la integración del patrimonio público y afirmó que existe disposición política entre ambas autoridades para continuar con la entrega de bienes, en medio de uno de los procesos de municipalización más relevantes registrados recientemente en el estado.