Lluvias intensas llegarían este fin de semana a San Luis Potosí

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que durante este fin de semana se prevé potencial de lluvias y tormentas fuertes en distintas regiones de San Luis Potosí, mientras continúan las temperaturas calurosas a muy calurosas en gran parte del estado.

De acuerdo con el pronóstico emitido para este viernes 15 de mayo de 2026, también se esperan bancos de niebla durante las mañanas, así como lluvias y tormentas puntuales a partir de la tarde, principalmente en las zonas Centro y Altiplano.

Las autoridades señalaron además que persisten condiciones favorables para el desarrollo de incendios forestales y urbanos, por lo que recomendaron extremar precauciones.

En la Zona Centro se espera una temperatura máxima de 34 grados y mínima de 13; en la Huasteca, el termómetro alcanzará los 38 grados con mínima de 20. Para el Altiplano se pronostican máximas de 35 y mínimas de 14 grados, mientras que en la Zona Media se prevén temperaturas de hasta 36 grados y mínimas de 15 grados Celsius.

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