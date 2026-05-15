Gallardo anuncia a Mötley Crüe para Fenapo 2026

La banda estadounidense de glam rock Mötley Crüe ha sido anunciada como invitada a la edición 2026 de la Fenapo.

De acuerdo con lo anunciado con el gobernador, Ricardo Gallardo, los creadores de "Dr. Feelgood" encabezados por Vince Neil estarán en el Teatro del Pueblo de forma gratuita en agosto.

Aunque no se ha dado a conocer la fecha exacta del show, el mandatario aseguró que la banda ha confirmado su presentación.

Los originarios de Los Angeles, California, actualmente realizan una gira por Estados Unidos, aún con otros dos de sus fundadores, Tommy Lee y Nikki Sixx.

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Mötley Crüe fue fundada a principios de los 80's y logró el éxito mundial por su estilo de rock crudo y su irreverencia, que incluye varios exitosos álbumes y también escándalos, todos documentados en "The Dirt".