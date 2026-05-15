México rompe récord turístico en primer trimestre

Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, informó que durante el primer trimestre de 2026, México recibió a 26 millones de turistas extranjeros, cifra que no se registraba desde 2010.

"En este primer trimestre cerramos con más de 26 millones de visitantes internacionales, que eso desde el 2010 no se veía. 26 millones de visitantes internacionales que representan 10.2% más que el primer trimestre del año 2025", comentó.

Detalló que la derrama económica en el primer trimestre por la visita de turistas extranjeros, fue de 10 mil 287 millones de dólares, que representa 1.2% más de crecimiento.

La titular de Turismo refirió que ha incrementado el turismo de países europeos, y España con mayor número de turistas que visitaron el país, de enero a marzo de este año.

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"El mercado europeo ha sido un gran aliado, 34% incrementó España, Colombia 23%, Italia 17%, Reino Unido 16.4%, Francia 15.5%, Canadá sigue aumentando de manera histórica, 9.6%, Brasil con el visado electrónico que tenemos alcanzamos por primera vez ya en este acumulado 9.6%, este mercado solo en dos meses pasó de ser el octavo más importante en nuestro país, al quinto, y vamos por más, y Corea del Sur, siempre lo he dicho el mercado asiático nuestro gran mercado emergente que haremos una promoción continua, 6.2%", dijo.

Buscan aumentar visita de turistas chinos en México

Refirió que México participará en la Feria Turística de China, y el objetivo es incrementar el número de turistas chinos que visiten nuestro país.

"El mercado de China es muy importante para nosotros, y sobre todo consolidar este mercado, primero es el más grande del mundo, viajan más o menos 155 millones de turistas chinos alrededor del mundo, tienen ellos una meta de 200 millones, una proyección para el 2028; gastan 50% más que todos los turistas de otros países y México recibió en 2025, 107 mil turistas chinos, pero incrementa un 8.2% anual... nuestra meta es, es nuestro número 14 de mercado más importante, para el 2029 va a ser el número 10", dijo.