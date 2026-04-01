Mantienen bloqueo en la Morelos II por falta de agua

Habitantes de la colonia Morelos II mantienen bloqueada desde el pasado sábado por la noche la calle Ávila debido al desabasto de agua potable que padecen desde hace tres meses.

Celia Ibarra, vecina afectada, refirió que el problema no es nuevo, ya que desde hace aproximadamente dos años han enfrentado fallas en el suministro; sin embargo, señalaron que nunca habían padecido una interrupción tan prolongada como la actual.

Señaló que el conflicto radica principalmente en la distribución del agua mediante el sistema de "tandeo", donde, presuntamente, el movimiento de válvulas para beneficiar a algunas colonias termina perjudicando a otras.

"Estamos de acuerdo en que hagan su tandeo, pero que respeten los días que nos corresponden. Si nos toca el lunes, que nos dejen el agua todo el día, no que la quiten y ya no regrese", expresó una de las afectadas.

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Ante la falta del servicio, los habitantes han recurrido al bloqueo de vialidades como medida de presión para exigir una solución. Señalaron que iniciaron las protestas desde el pasado sábado, manteniéndose durante varias horas, y retomándolas nuevamente al día siguiente.

Asimismo, denunciaron que el apoyo mediante pipas resulta insuficiente y genera conflictos entre los propios vecinos, debido a que, aseguran, en ocasiones el suministro no se distribuye de manera equitativa e incluso se favorece a ciertas personas.

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"Nos mandan una o dos pipas para toda la colonia, pero eso solo provoca problemas porque no alcanza para todos. Hay quienes reciben el agua directamente y otros se quedan sin nada", mencionaron.

Los afectados también señalaron falta de coordinación entre las autoridades, ya que, aseguran, el organismo operador y el Ayuntamiento se deslindan mutuamente de la problemática, sin ofrecer una solución concreta.

Mencionaron que son alrededor de 225 viviendas afectadas por esta situación y, de no recibir una respuesta favorable por parte de las autoridades, buscarán medidas más drásticas como el bloqueo de otras vialidades principales.