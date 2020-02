Mantienen dos gobernadores posturas en contra del Insabi

Los gobernadores de Aguascalientes y Jalisco advirtieron que hay motivos suficientes de peso para negarse a adherirse Insabi como alternativa para prestar los servicios de salud, mientras que el gobernador de San Luis Potosí Juan Manuel Carreras justificó que para adherirse o negarse hay 32 agendas diferentes en el país y cada una tiene una realidad propia.

El gobernador de Aguascalientes Martín Orozco Sandoval advirtió que no hay reglas de operación para la implementación de este sistema de salud y dijo que por lo tanto, no se adherirán al sistema en las condiciones en las que plantea el esquema el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador

Informó que los gobernadores de las 9 entidades federativas gobernadas por el Partido Acción Nacional tienen proyectado un esquema diferente que beneficie a todos con reglas de operación clara y sin ambigüedades.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, explicó que para él, el proyecto del Insabi no debe ser adoptado por Jalisco en las condiciones actuales, puesto que no le parece que no haya reglas de operación y por ello será la propia entidad federativa la que implemente un sistema de salud gratuito para todos.

Aseguró que, sin embargo, hay esquemas de coordinación con el Gobierno Federal.