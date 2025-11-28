logo pulso
Maquillada, investigación sobre el Rich

La Contraloría ni siquiera involucra a los responsables y usa chivos expiatorios

Por Martín Rodríguez

Noviembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
La Contraloría General del Estado entregó un primer legajo del expediente abierto en contra de servidores públicos que pudieran estar relacionados con las condiciones que giraron alrededor del accidente del negocio conocido como Rich.

Sin embargo, todavía hay pendientes en las investigaciones abiertas y hasta ahora solo hay proyectos sancionadores que no convencen, advirtió Ramón Infante, padre de uno de los jóvenes fallecidos.

Sin mencionar de qué tipo de servidores públicos se trata, dijo que los avances de la Contraloría no convencen porque parecen incluso determinaciones muy diferentes y de menor alcance que las sanciones aplicadas por la alcaldía capitalina contra sus ahora exfuncionarios.

Explicó que lo que ha visto es una investigación manipulada, maquillada y truqueada, que además está encaminada a encubrir a los cómplices, que según el padre de familia afectado, son los directamente responsables.

Dijo que incluso hay personas que ni siquiera son mencionadas en la investigación de la Contraloría y todo parece indicar que hay personas señaladas que ni siquiera forman parte de la cadena de responsabilidades o que están involucradas en menor medida en los hechos.

Añadió que lo que hay hasta ahora es un resolutivo viciado y contaminado, lo que causa agravio para los lesionados y para los padres de familia de las víctimas mortales.

Llamó a las autoridades a que no hagan un papel de relleno, en el que se busque trabajar con chivos expiatorios que enfrentarían cualquier proceso sancionador como lavado de cara y expiación de culpas de quienes en realidad intervinieron por acción u omisión en las condiciones que desembocaron en el accidente mortal.

