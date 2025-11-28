Lastras no formalizó denuncia, señaló la Defensoría de la UASLP

La encargada de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Olivia Salazar Flores, informó que, hasta ayer jueves, Luz María Lastras Martínez, no había formalizado denuncia alguna en la Defensoría por los carteles colocados en la Facultad de Derecho y que ella consideró “denigrantes” para su persona e imagen.

En entrevista, Salazar Flores explicó que, de hecho, la atención a la quejosa no se dio dentro de un contexto oficial sino más bien como un diálogo al interior de las instalaciones de la Facultad de Derecho en la que ambas son catedráticas.

La encargada de la Defensoría dijo que escuchó las quejas de Lastras Martínez sobre los carteles que hacían alusión a ella y que le explicó a la quejosa que las alusiones se estaban generando en un ambiente de libre expresión en torno a un proceso de elección en el que las y los participantes deben ser tolerantes a las opiniones que hacen referencia a su desempeño, carrera académica, etcétera.

Mencionó que privilegiar el derecho a la libre expresión dentro de procesos democráticos, no es un criterio personal. Ni siquiera es un criterio de la Defensoría o de la propia Universidad, sino que se trata de un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de protección a los derechos humanos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al parecer, las alusiones en los carteles no fueron en exclusiva para Lastras Martínez, sino que también iban dirigidas a otros participantes en el proceso de elección de la nueva persona directora de la Facultad de Derecho.

Olivia Salazar mencionó que, en cierto momento, la quejosa alzo la voz e incluso “manoteó”, por lo que fue necesaria la intervención de al menos otro docente para evitar mayores tensiones.