Colonos de Prados de Soledad siguen sin agua

Habitantes de la colonia Prados de Soledad, denunciaron que desde hace meses se ha agravado el problema de suministro de agua potable en la zona. A pesar de los múltiples escritos enviados tanto a la delegación de Interapas en Soledad, como a las oficinas de Los Filtros, el organismo operador no les ha brindado una solución.

Los vecinos señalaron que, aun cuando no cuentan con el servicio, los recibos siguen llegando de manera bimestral con consumos que no corresponden a la realidad, ya que la mayoría de las familias, debe contratar pipas particulares para abastecerse. Ante esta situación, muchos han optado por dejar de pagar debido a la escasez y a la falta de apoyo del organismo mediante el envío de pipas.

Entre las calles más afectadas se encuentran Prados de Tabachín y Prados de Axocopaque, donde, según testimonios, el problema persiste desde hace años. Esta situación también ha impactado directamente a dos instituciones educativas: la primaria Daniel Corpus y el jardín de niños Graciela Yolanda Torres.

“En estas dos escuelas no cuentan con el servicio básico de agua.

Hemos realizado oficios y solicitado el apoyo de Interapas sin obtener una respuesta favorable”, expresaron vecinos.

Francisca Maldonado, una de las afectadas, afirmó que desde hace 10 años no recibe agua a través de la red. Explicó que, aunque anteriormente el servicio llegaba por tandeo en ciertas temporadas, la situación ha empeorado debido a la falta de mantenimiento y al deterioro de las redes de agua potable y drenaje, lo que ha afectado directamente la prestación del servicio.