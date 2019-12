Marcelo de los Santos ve al PAN en la gubernatura

El ex gobernador Marcelo de los Santos Fraga descartó que él personalmente vaya a impulsar a su hijo para la candidatura a gobernador, puesto que será decisión de él si acepta las invitaciones, pero si Marcelo de los Santos Anaya rechaza las propuestas, el que tiene muchas posibilidades de contender y ganar es Octavio Pedroza Gaitán.

El responsable de un despacho de contabilidad de la ciudad dijo que él no lo descarta, pero tampoco está tratando de empujarlo.

Explicó que el PAN tiene toda la posibilidad de continuar en la presidencia municipal de la capital como recuperar la gubernatura, pero aclaró que Xavier Nava Palacios no es panista y fue contendiente externo y si no se afilia al blanquiazul, no tiene posibilidades de contender por ningún cargo por esa vía, puesto que será difícil que el PAN vuelva a invitarlo como un candidato externo.

Señaló no saber cuál será el futuro del actual presidente municipal de la capital, qué piensa hacer o incluso si pretenda contender por otro cargo de elección popular, e incluso determinar si se afilia al PAN o no se afilia.

Dijo estar seguro que con quien contienda el blanquiazul ganará las elecciones de 2021 en la presidencia municipal y en la gubernatura.

Comentó que ve bien a Xavier Nava para posible candidato en 2021, pero sería muy importante para él registrarse como miembro activo del blanquiazul.

Consideró que el blanquiazul puede ir solo y ganar tanto la presidencia como la gubernatura, dependiendo de los candidatos, pero recordó que fue una mala decisión del dirigente nacional aliarse con el PRD en la elección de 2018, puesto que se perdió más de lo que pudiera haberse ganado.