Marchan opositores contra gobierno de López Obrador

Este domingo, el quiosco de la Plaza de Armas de la capital potosina fue tomado por varios cientos de ciudadanos opositores al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quienes expresaron sus inconformidades con el régimen a un año del inicio de éste.

Señalaron al presidente como "el opio de México" y al Movimiento de Regeneración Nacional como "una enfermedad mental que debemos erradicar".

En diversas pancartas, los manifestantes exigieron el retorno del Seguro Popular y pidieron a AMLO "no robar el dinero para la salud de los pobres".

También exigieron tener "un Gobierno que no se rinda ante la delincuencia" y le recordaron al mandatario federal que él "no es dueño de los órganos autónomos, ni de la CNDH, ni del INE".

Con el quiosco colmado y el sol en pleno, la mayor parte del contingente se situó a la sombra del lado sur de la plaza, del lado del Congreso del Estado.

A la par de los gritos de "¡Fuera AMLO!", diversos oradores, como el ex diputado federal Alfredo Lujambio o el ex presidente municipal y ex diplomático Mario Leal Campos, iniciaron los discursos ante los asistentes vestidos con ropas blancas e identificados con organizaciones civiles como "Chalecos México", "Ciudadanos Hasta la Madre" y "Xiudadanos.Mx"

Entre el público hubo personajes como Octavio Pedroza Gaitán, Jalil Chalita Zarur y algunos legisladores federales, básicamente de corrientes panistas y navistas, además de representantes de la IP.

La marcha llegó al primer cuadro de la ciudad después de concentrarse en el jardín de Tequisquiapan y recorrer la avenida Venustiano Carranza.