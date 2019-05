Mariano Niño acude a Congreso "a saludar a los amigos panistas"

El ex diputado Mariano Niño Martínez, actualmente vinculado a proceso por peculado, visitó este mediodía la sede del Congreso del Estado de la calle Pedro Vallejo, dirigiéndose a la oficina de la presidente de la Directiva, Sonia Mendoza Díaz.

En una breve declaración a su salida del edificio, el ex diputado expreso: "vine a saludar a los amigos panistas, nada más, qué mas te puedo decir".

Cuestionado sobre su proceso legal, expresó no hacer declaraciones al respecto, pues es parte de la formalidad que él mismo debe dar al tema, pero que el proceso "se está atendiendo".

Afirmó que la diputada Sonia Mendoza "estaba ocupada" y no lo atendió, pero que "sigue habiendo buena relación con ella y con todos", en referencia a los legisladores de su partido.

La presidente de la Directiva reiteró "no lo he visto. Yo estaba atendiendo a otras personas. No lo he visto".







Aparentemente, de acuerdo a testigos, cruzó la segunda puerta de acceso a la oficina de la legisladora de Acción Nacional, aunque en entrevista posterior, Sonia Mendoza negó haber visto o atendido a Niño Martínez.