Más de 300 fincas en riesgo en el Centro Histórico de SLP

Autoridades municipales advierten riesgo estructural y sanitario en viviendas abandonadas.

Por Samuel Moreno

Agosto 09, 2025 03:00 a.m.
A
Finca abandonada en el Centro Histórico

Finca abandonada en el Centro Histórico

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí informó que en el Centro Histórico existen más de 300 viviendascatalogadas como fincas con riesgo inminente de colapso, lo que representa un peligro constante para vecinos, comerciantes y transeúntes.

Un ejemplo es la casona de Mariano Abasolo 815, recientemente acordonada con cintas amarillas de "precaución"debido a su posible inestabilidad estructural. A un costado opera un estudio de tatuajes y perforaciones, cuyos propietarios temen que el abandono agrave el deterioro y afecte a su negocio. En el otro extremo, viviendas particulares comparten el riesgo de un posible derrumbe.

En la calle Chicosein, detrás del Museo del Ferrocarril, otra casona semirruinosa presenta su fachada en demolición, aunque parte de la estructura sigue en pie. Vecinos denuncian que el inmueble se ha convertido en un foco de inseguridad, frecuentado por personas en situación de calle que pernoctan en su interior.

En la intersección con Antonio Otahegui, donde hay viviendas particulares, el riesgo también alcanza a los residentes.

Además del peligro estructural, locatarios y vecinos señalan que estos edificios abandonados atraen fauna nociva como roedores y mosquitos, incrementados por la temporada de lluvias, lo que eleva el riesgo sanitario en la zona.

