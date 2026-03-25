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Más de 700 vacantes en feria laboral para mujeres en SLP

Participan 36 empresas con puestos formales

Por Redacción

Marzo 25, 2026 10:04 a.m.
A
Más de 700 vacantes en feria laboral para mujeres en SLP

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres) anunciaron la realización de la Feria Nacional de Empleo para las Mujeres 2026, que se llevará a cabo el próximo 26 de marzo en el jardín Colón.

De acuerdo con la información oficial, en el evento participarán 36 empresas que ofrecerán más de 700 vacantes formales con prestaciones de ley y contratación directa.

Las oportunidades laborales estarán dirigidas a distintos perfiles, desde profesionales y técnicos hasta administrativos y operativos, con el objetivo de ampliar el acceso al empleo formal para mujeres.

La feria se desarrollará en un horario de 9:00 a 12:00 horas y se prevé la asistencia de alrededor de 750 personas buscadoras de empleo.

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Según las dependencias organizadoras, este tipo de actividades busca facilitar el vínculo entre la población y el sector productivo, además de promover condiciones de mayor igualdad de oportunidades laborales.

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Ana Paula Vázquez