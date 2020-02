Más diputadas potosinas se suman al movimiento nacional "Un día sin nosotras"

Legisladoras del PAN, Morena y PRI se sumarán al movimiento nacional anunciado para el próximo 9 de Marzo, que consiste en que las mujeres hagan sentir el impacto económico que tiene un día sin ellas en la vida económica del país, al no comprar, no vender, no trabajar, no acudir a la escuela, ni a su trabajo, entre otras acciones.

Las diputadas Sonia Mendoza Díaz, Marite Hernández Correa y Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez apoyaron la iniciativa y buscarán que se sumen las demás legisladores así como las mujeres que trabajan en el Poder Legislativo, porque consideran que es una forma de expresión y protesta válida que dimensiona la situación de violencia por la que están pasando.

"Hemos tomado un acuerdo varias legisladoras de sumarnos a esta iniciativa e incluso hablaremos con los legisladores para que se involucren y hacer actos donde podamos expresarnos, así como el personal del Congreso del Estado porque es una manifestación válida en la que todas y todos debemos participar", dijo la diputada Sonia Mendoza.

Añadió que "es un acto voluntario, de conciencia, de solidaridad con las mujeres que demostrarán la fuerza de su ausencia en la vida cotidiana, tenemos que expresarnos, somos el 51.8 por ciento de la población y podemos llamar la atención sobre la violencia que estamos viviendo sin dañar a terceros y de forma respetuosa".

La legisladora Marite Hernández Correa aseguró que es importante que la sociedad se manifieste por las condiciones de inseguridad y violencia, siempre y cuando sea de una manera pacífica, porque si existe inconformidad hay que salir a las calles, sin que ello represente una afectación al gobierno federal.

"Vamos a colaborar en un asunto de solidaridad y compromiso social, es importante exigir justicia y seguridad, los derechos de las mujeres están siendo vulnerados y no podernos quedarnos calladas, nos están matando, no es justo lo que está pasando; es cierto que todos los cambios son paulatinos y este es un llamado fuerte a todos los poderes", añadió.

La legisladora Beatriz Benavente Rodríguez manifestó que "celebro esta acción de Un Día sin Mujeres que es la respuesta ante el desinterés para atender los asuntos vinculados a la violencia de género y de todo tipo; ya vimos que las marchas no son suficientes, que se habla más de que se pinta una puerta o se rifa un avión que de temas que pueden salvar vidas".

Puntualizó que "esperemos que no haya afectaciones para las mujeres en sus trabajos, las legisladoras se van a sumar y debemos buscar un esquema que permita que realmente se destaque el objetivo de la protesta y que no quede en críticas por ausentarse del trabajo; no podemos permitir que la violencia siga avanzando".