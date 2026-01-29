Matiza Gallardo su operativo Convoy; "será legal y sin rapar"
Gobierno estatal actuará para colaborar en labores de seguridad con los municipios, precisó el gobernador
Ante el anuncio público de comenzar con la realización de operativos similares al denominado Convoy, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, confirmó que se realizarán las rondines de vigilancia en colonias de la zona metropolitana con problemas de pandillerismo y drogadicción, sin embargo, no se rapará a ninguna persona.
Aunque declaró recientemente y este día en el arranque del programa "Enchúlame la colonia" en la colonia Providencia, matizó que la advertencia de rapar a quienes tomen bebidas embriagantes o se droguen en la vía pública, solo de trata de una "metáfora".
Expuso que la presencia de la Guardia Civil Estatal (GCE) en labores de seguridad y proximidad social municipal se oficializará a la brevedad, por ello se trabaja en sustentar las labores mediante el Bando de Policía y Buen Gobierno.
Aclaró que, aunque las policías municipales son la responsables de tales obligaciones, el Gobierno del Estado actuará para colaborar en garantizar la seguridad pública de la población metropolitana.
"Estará atendiendo colonias claves donde se junten pandilleros a tomar, a drogarse, a estar lastimando o dañando a las gentes que van pasando. Eso ya no se va a permitir en San Luis Potosí", adelantó el gobernador.
