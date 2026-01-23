MC y PRI "coquetean" a Aranza Puente

La salida de Aranzazú Puente Bustindui del Partido Acción Nacional (PAN) no pasó desapercibida en el Congreso del Estado. Más allá de su decisión de continuar como diputada sin partido, el rompimiento abrió un nuevo escenario de reacomodos políticos, con otras fuerzas partidistas reaccionando de inmediato y dejando abierta la posibilidad de sumarla a sus filas.

Tras confirmar que seguirá con su labor legislativa sin afiliación, el diputado Marco Gama Basarte, calificó la decisión de la legisladora como respetable y valiente, y reconoció la claridad con la que expuso las razones de su salida.

Aunque consideró que Puente Bustindui debió haber tomado esta determinación con anterioridad, Gama Basarte expresó su confianza en que la diputada dará seguimiento a la queja que hizo pública y mantendrá su trabajo legislativo.

En ese contexto, señaló que Movimiento Ciudadano mantiene las puertas abiertas para que, en su momento, pueda incorporarse a ese instituto político.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

LEA TAMBIÉN Renuncia Aranza Puente al PAN Acusó desgaste interno marcado por prácticas que limitaron el desarrollo del partido

El dirigente de MC aprovechó además para lanzar una crítica directa al PAN, al señalar que desde hace cuatro años ha advertido una pérdida de verticalidad, de espacios democráticos para la elección de candidaturas y de su visión humanista, al priorizar —dijo— los intereses de grupos económicos. A su juicio, la salida de la diputada es una muestra más de los problemas internos que enfrenta Acción Nacional, los cuales deberán ser resueltos por su propia militancia.

Por su parte, la diputada Sara Rocha Medina, presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, evitó profundizar en el tema, al señalar que se trata de una decisión personal. Si bien reconoció su amistad con Puente Bustindui, sostuvo que, como partido, el PRI mantiene una política de "puertas abiertas" para quienes decidan sumarse.