logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ACADEMIA MASTER FUT MELISA RAMOS

Fotogalería

ACADEMIA MASTER FUT MELISA RAMOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Renuncia Aranza Puente al PAN

Acusó desgaste interno marcado por prácticas que limitaron el desarrollo del partido

Por Ana Paula Vázquez

Enero 22, 2026 11:45 a.m.
A
Aranzazú Puente Bustindui / Foto: Citlally Montaño-Pulso

Aranzazú Puente Bustindui / Foto: Citlally Montaño-Pulso

La diputada local Aranzazú Puente Bustindui anunció su salida del Partido Acción Nacional (PAN) y confirmó que continuará su labor en el Congreso del Estado como legisladora sin partido, tras señalar que el instituto político dejó de ofrecer condiciones para el ejercicio pleno de su trabajo y la representación de la ciudadanía.

La legisladora explicó que su decisión es resultado de un proceso de desgaste interno marcado por prácticas que, dijo, limitaron el debate, el liderazgo y el desarrollo político. Afirmó que al interior del PAN persisten estructuras que bloquean la participación y terminan afectando la capacidad de las y los legisladores para generar resultados.

En ese contexto, Puente Bustindui advirtió que el partido atraviesa una etapa de fracturas visibles, acentuadas por la falta de diálogo institucional y una ausencia de rumbo claro, situación que, consideró, se vuelve especialmente relevante rumbo al proceso electoral de 2027.

La diputada sostuvo que el PAN se ha distanciado de los principios que le dieron origen y apuntó que su salida no es un hecho aislado. Expuso que, junto con ella, son 11 los militantes que presentaron su renuncia, todos por razones relacionadas con la conducción interna del partido.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Se queja Aranza Puente de menosprecio de su bancada

Señaló que no se le compartió la agenda legislativa del PAN para el segundo año de trabajo

Sobre su futuro político, señaló que aún no ha tomado una decisión definitiva, aunque reconoció haber sostenido conversaciones con distintos actores y fuerzas políticas. "El problema no es de quien se va, sino de las causas que nos obligaron a dejarlo... Yo me voy de manera tranquila, viendo al frente, viendo por la gente que es quien me debo, no vengo aquí a litigar vengo a construir", declaro.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

¿Quién es Aranzazú Puente, la diputada que renunció al PAN en SLP?
¿Quién es Aranzazú Puente, la diputada que renunció al PAN en SLP?

¿Quién es Aranzazú Puente, la diputada que renunció al PAN en SLP?

SLP

Redacción

Acumuló diferencias con su bancada, votaciones no alineadas y un desempeño medio en el Congreso

Renuncia Aranza Puente al PAN
Renuncia Aranza Puente al PAN

Renuncia Aranza Puente al PAN

SLP

Ana Paula Vázquez

Acusó desgaste interno marcado por prácticas que limitaron el desarrollo del partido

Aispuro Cárdenas dejará titularidad del INE-SLP
Aispuro Cárdenas dejará titularidad del INE-SLP

Aispuro Cárdenas dejará titularidad del INE-SLP

SLP

PULSO

En su lugar quedará Liliana Díaz de León Zapata, quien llegará procedente de Baja California

Entérate | El clima en SLP para este jueves
Entérate | El clima en SLP para este jueves

Entérate | El clima en SLP para este jueves

SLP

Pulso Online