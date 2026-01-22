Renuncia Aranza Puente al PAN

La diputada local Aranzazú Puente Bustindui anunció su salida del Partido Acción Nacional (PAN) y confirmó que continuará su labor en el Congreso del Estado como legisladora sin partido, tras señalar que el instituto político dejó de ofrecer condiciones para el ejercicio pleno de su trabajo y la representación de la ciudadanía.

La legisladora explicó que su decisión es resultado de un proceso de desgaste interno marcado por prácticas que, dijo, limitaron el debate, el liderazgo y el desarrollo político. Afirmó que al interior del PAN persisten estructuras que bloquean la participación y terminan afectando la capacidad de las y los legisladores para generar resultados.

En ese contexto, Puente Bustindui advirtió que el partido atraviesa una etapa de fracturas visibles, acentuadas por la falta de diálogo institucional y una ausencia de rumbo claro, situación que, consideró, se vuelve especialmente relevante rumbo al proceso electoral de 2027.

La diputada sostuvo que el PAN se ha distanciado de los principios que le dieron origen y apuntó que su salida no es un hecho aislado. Expuso que, junto con ella, son 11 los militantes que presentaron su renuncia, todos por razones relacionadas con la conducción interna del partido.

Sobre su futuro político, señaló que aún no ha tomado una decisión definitiva, aunque reconoció haber sostenido conversaciones con distintos actores y fuerzas políticas. "El problema no es de quien se va, sino de las causas que nos obligaron a dejarlo... Yo me voy de manera tranquila, viendo al frente, viendo por la gente que es quien me debo, no vengo aquí a litigar vengo a construir", declaro.