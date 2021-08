Mercados tienen menos ventas

En los mercados República e Hidalgo se notó una regular presencia de clientes, algunos bien protegidos y otros desafiando las recomendaciones sanitarias que se difunden desde hace 17 meses, en tanto los locales, la mayoría, cuentan con gel antibacterial y anuncios de que atenderán a la gente solamente con el uso de cubrebocas.

"La asistencia de gente bajó en los últimos días por lo del semáforo naranja y las ventas obviamente se vieron dañadas por la misma situación", dijo el propietario de una carnicería mientras esperaba que llegarán clientes a su negocio.

Añadió que él, por su parte, tiene los anuncios de que, si no trae cubrebocas, no será atendido "es difícil, algunas de las personas se enojan porque no son atendidos, pero se les explica que el riesgo es para todos y aun así no les cae el veinte".

La zona de venta de frutas y legumbres fue en la que más se reflejó la falta de clientes, uno o dos en cada local a diferencia de cuando se encontraba el semáforo amarillo o verde "las ventas bajaron en un 30 a 40 por ciento con el semáforo naranja que nos afecta bastante", dijo un vendedor.