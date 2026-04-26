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Metro Red opera con unidades en buen estado, dice SCT

Tras casi tres años, SCT asegura que vehículos Metro Red están bien mantenidos.

Por Rubén Pacheco

Abril 26, 2026 01:54 p.m.
A
Metro Red opera con unidades en buen estado, dice SCT

Después de casi tres años de operaciones, los vehículos del Metro Red circulan en condiciones adecuadas, por lo tanto, ninguno se encuentra destartalado, afirmó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado.

Describió que la fórmula para el buen estado físico y mecánico de las unidades se debe al mantenimiento permanente, consistente en revisiones diarias y mensuales.

Subrayó que al final de cada viaje y turno, las y los choferes realizan una limpieza básica de los camiones, y mensualmente se aplica una sanitización a profundidad de los mismos.

Aunado a ello, destacó que, en el turno nocturno se brinda mantenimiento a las cámaras y al sistema tecnológico en general de los autobuses, lo que genera que durante el trabajo diario no presenten descomposturas en los trayectos.

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