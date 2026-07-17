México debe garantizar una mejor infraestructura

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Seguridad e infraestructura deberán ser las garantías para mantener las negociaciones y las mejoras al Tratado México-Estados Unidos-Canadá, precisamente para que se involucren ciertamente actores de gobierno, pero que se tome en cuenta también al sector empresarial, advirtió Alberto Rosales, presidente del Clúster Automotriz.

Este jueves, llevó ponentes invitados al Auto Supply Chain & Logistics Summit 2026, donde discutieron los retos y oportunidades de la nueva realidad

geopolítica y el refuerzo del intercambio comercial en la industria automotriz.

Dijo que es una realidad que para entrar y salir del país y para movilizar 70 mil unidades de carga pesada por día en la zona fronteriza, se requiere infraestructura en todo el país.

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"Precisamente estamos aquí con los actores de gobierno y los actores empresariales, para mostrar las necesidades que tenemos que trabajar para hacer una diferencia el día de mañana".

Añadió que si bien se ha creado mucho ruido en el sistema por la forma en que serán ejecutadas las revisiones del Tratado de Libre Comercio, la realidad es que sigue vigente, pero el Clúster Automotriz deberá dotar de las herramientas para fortalecer las cadenas de suministro y hacer la diferencia.