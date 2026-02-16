logo pulso
Miente el 6% de los solicitantes de casas

Por Rubén Pacheco

Febrero 16, 2026 03:00 a.m.
A
Miente el 6% de los solicitantes de casas

En la primera parte del programa "Tu casa, tu apoyo", se identificó que alrededor del 6 por ciento de los peticionarios ya contaban con alguna propiedad y pretendían acceder al esquema gubernamental asistencialista.

Así lo informó Yajaira Martínez Martínez, directora general del Instituto Registral y Catastral (IRC) del Gobierno del Estado, quien recordó que las personas que ya cuentan con un patrimonio, no pueden resultar beneficiadas con el programa de vivienda.

Refirió que en dicho periodo se realizaron 5 mil 800 búsquedas a nivel estatal, ubicándose 348 personas que ya poseen un inmueble, no en el municipio donde lo solicitaron, pero sí en otro lugar del estado.

Es decir, un 6 por ciento del total de revisiones en la documentación registral y catastral, complementó. Al respecto, la funcionaria estatal especificó que la medida de no tener una vivienda o terreno aplica en todo el estado, no solo para la municipalidad donde se reside.

En entrevista, aclaró que se revisa el estatus jurídico en que se encuentran cada uno de los solicitantes en cuanto a posesión de bienes, justamente para corroborar que no cuenten con otras propiedades. 

