Miles asisten al desfile del 16 de septiembre en SLP

Contingentes militares, de seguridad y educativos participaron en la conmemoración encabezada por el gobernador

Por Redacción

Septiembre 16, 2025 01:20 p.m.
A
Miles asisten al desfile del 16 de septiembre en SLP

Este 16 de septiembre, se realizó en San Luis Potosí el tradicional desfile cívico-militar con motivo del 215 Aniversario del Inicio de la Independencia de México, encabezado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona

Desde temprana hora, las principales calles del Centro Histórico se llenaron de familias que presenciaron el paso de contingentes militares, Guardia Civil Estatal, cuerpos de auxilio, instituciones educativas, asociaciones de charros y trabajadores del Gobierno estatal.

El desfile avanzó entre aplausos y banderas tricolores, mientras el mandatario saludaba a los asistentes a lo largo del recorrido.

El acto concluyó con la entonación del Himno Nacional y la participación de la banda de guerra, lo que marcó el cierre de la jornada conmemorativa.

