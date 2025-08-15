logo pulso
Miles de jóvenes potosinos reciben apoyo federal

Se trata de beneficiados por Jóvenes Construyendo el Futuro

Por Daniel Ortiz

Agosto 15, 2025 03:00 a.m.
A
Miles de jóvenes potosinos reciben apoyo federal

En San Luis Potosí, más de 68 mil jóvenes han participado en el programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro desde su creación en 2019, informó Viridiana Rodríguez Peña, coordinadora estatal, en entrevista con Pulso Online.

“Este programa está dirigido a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan. Reciben una beca mensual de 8 mil 480 pesos y seguro médico, a cambio de capacitarse durante doce meses en empresas, talleres, negocios o con artesanos”, explicó.

De acuerdo con Rodríguez Peña, la vinculación se realiza a través de una plataforma digital sin intermediarios, donde tanto los aprendices como las unidades económicas, registran sus perfiles y áreas de interés. Esto permite hacer un ‘match’ entre las vacantes y las aspiraciones de cada joven.

Además de favorecer la inserción laboral, añadió, el programa representa un ahorro en nómina para las empresas participantes, pues los apoyos económicos provienen del gobierno federal.

La funcionaria puntualizó que el pago se deposita directamente en una tarjeta del Banco del Bienestar. “Es muy importante que los beneficiarios conserven su plástico y sus datos de acceso para evitar fraudes”, advirtió.

Rodríguez Peña agregó que “quienes tengan dificultades con el registro, pueden acudir a las oficinas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal, en avenida Himno Nacional 670, tercer piso”, donde recibirán orientación.

