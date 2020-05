Militares llevan mañanitas a doctoras y enfermeras en hospital de Nuevo León

Madres de familia que laboran como doctoras, enfermeras, trabajadoras sociales, recepcionistas y otras áreas de las clínicas del ISSSTE, que se ubican en la colonia Burócratas Federales y por la avenida Constitución, se tomaron unos minutos para disfrutar una serenata que les brindaron elementos de la banda de música de la IV Región Militar.

Los músicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), además de regalar plantas de rosal a las festejadas, les dedicaron algunas de las canciones más tradicionales por esta fecha.

A su vez el gobernador, Jaime Rodríguez Calderón pidió a través de un video a quienes tengan una madre que no la visiten este día, para que no le lleven la muerte a casa y destacó que él no irá a ver a su mamá. La vida de todos está en juego, señaló el mandatario.

Las madres, dijo, saben lo que es tomar decisiones difíciles, por ello, "el mejor regalo que pueden recibir es su salud". Además les pidió que no reciban visitas para festejar su día, pues ya habrá tiempo para celebrar.

En tanto en el municipio de General Terán, en la región citrícola de Nuevo León, un piloto sobrevoló la ciudad en su avioneta llevando un pendón con la frase "Mamá yo te amo", al tiempo que se escuchaba el tema de la cantautora Denise de Kalafe, "Señora, señora".