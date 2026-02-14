Mineros de SLP se movilizan por Concordia; denuncian indefensión (video)

Sumándose al movimiento nacional, agremiados potosinos de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), se manifestaron esta mañana en la capital potosina para exigir justicia por la privación de la libertad de 10 mineros y el deceso de cinco de ellos en Concordia, Sinaloa.

Bajo el lema "Los mineros estamos de luto", alrededor de 70 profesionistas y familiares con cachuchas y cascos realizaron un recorrido poco después de las 11:00 horas en la Plaza de Armas.

Previo a concluir se posicionaron frente a Palacio de Gobierno del Estado, a fin de exponer la vulnerabilidad en la que labora la comunidad minera en las zonas serranas, tal como sucedió en la mina sinaloense, de donde fueron privados de la libertad sus compañeros.

?? | Mineros de #SLP se movilizan por Concordia

- Exigen justicia para compañeros asesinados en Sinaloa y acelerar la búsqueda de otros cinco desaparecidos

El contingente demandó justicia para los cinco colegas asesinados, seguridad en todas las regiones mineras del país y agilizar la búsqueda de los cinco mineros restantes, de quienes todavía se desconoce su paradero.

En la continuación de la protesta, algunos de las y los mineros subieron al quisco de la plaza pública para exponer su inconformidad, dolor, tristeza y rencor por el crimen atroz contra la comunidad minera.

"Hoy tengo miedo de acudir a mi trabajo y ya no poder regresar, por eso pido que aparezcan los que todavía nos faltan", exigió uno de los manifestantes.

Luego de guardar un minuto de silencio por los profesionales asesinados, nombraron a cada de una de las víctimas para posteriormente gritar presente.