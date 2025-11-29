Mínima, observación del IFSE por parquímetros: Galindo

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, aclaró que la observación emitida por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) por presuntas irregularidades en el manejo de parquímetros no asciende a 400 mil pesos, como se mencionó inicialmente, sino a 170 mil pesos, cifra que calificó como mínima en comparación con el total de ingresos generados por este sistema.

Galindo explicó que la cantidad observada representa menos del 1 por ciento del universo de recaudación proyectado para este año, que ronda los 28 millones de pesos. Recordó que el proceso de auditoría aún no concluye, por lo que el Ayuntamiento tiene oportunidad de aclarar y puntualizar los montos señalados.

Sobre las versiones que apuntaban a un posible "robo hormiga" en los parquímetros, el alcalde descartó cualquier desvío,"No, no lo hay. Además, está muy auditado, muy revisado, perfectamente vigilado", afirmó al ser cuestionado sobre si era posible manipular los equipos para sustraer efectivo.

Galindo insistió en que los parquímetros requieren modernización tecnológica y reiteró su intención de revisar la tarifa vigente, que, aseguró, no se ha actualizado desde hace años. Añadió que los ingresos generados por este sistema son relevantes para financiar servicios como el Cuerpo de Bomberos y acciones en el Centro Histórico, aunque la propuesta de actualización tarifaria no ha prosperado.

El edil sostuvo que la administración municipal continúa en el proceso de solventación ante el IFSE y confió en que se aclarará completamente la observación.