Entra el frente frío 17; prevén neblina y bajas temperaturas

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el frente frío número 17 ha comenzado a entrar a San Luis Potosí, generando un descenso notable de temperaturas, neblina en zonas serranas y condiciones que podrían derivar en heladas durante las próximas horas.

De acuerdo con el pronóstico climático, al inicio de este nuevo sistema frontal se esperan temperaturas máximas de 26°C en la zona centro y hasta 29°C en la huasteca, mientras que las mínimas podrían descender a 8°C en la zona centro y 10°C en el altiplano, donde existe probabilidad de heladas.

Además, se reportan bancos de niebla en diferentes puntos de la sierra, fenómeno asociado al arranque del frente frío.

Protección Civil llamó a la población a prepararse desde el inicio de esta fase invernal, siguiendo recomendaciones básicas para evitar riesgos:

En el hogar:

Abrigarse con varias capas de ropa.

Revisar que chimeneas, calentadores y estufas cuenten con ventilación adecuada para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Proteger tuberías y medidores para prevenir daños por congelamiento.

En la salud:

Mantenerse hidratado y consumir alimentos ricos en vitamina C.

Priorizar el cuidado de niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Las autoridades reiteraron que este inicio del frente frío 17 podría intensificarse en las próximas horas, por lo que recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales.