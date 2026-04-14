Modelo de contratación está apegado a la ley: Galindo

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que el modelo de contratación del Ayuntamiento se mantiene apegado a la ley y que, contrario a señalamientos a nivel estatal sobre el uso de adjudicaciones directas, en la capital potosina predominan las licitaciones públicas, especialmente en los contratos de mayor monto.

"Fíjate que nuestro diagnóstico es totalmente contrario, la mayoría la ley permite la asignación directa, la invitación restringida y la licitación. Nosotros respetamos mucho eso, eso lo define el monto de la adquisición y nosotros te diría que estamos totalmente apegados a derecho", señaló, al ser cuestionado sobre el señalamiento del IFSE el cual refirió que en el último censo de gobiernos municipales del Inegi se detectó que en la entidad potosina el 98 por ciento de las contrataciones que se hicieron en 2024 fueron por adjudicación directa.

El edil sostuvo que, al analizar el gasto por montos, los contratos más relevantes se asignan mediante procesos abiertos. "Los grandes contratos, los de millones de pesos, todas son por licitación, te diría que un altísimo porcentaje, más del 90 por ciento de nuestra contratación es por licitación pública abierta, nacional e internacional", afirmó.

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Además, enfatizó que en obra pública no se han utilizado esquemas distintos: "De hecho, en obra pública no hemos hecho ninguna obra por invitación. Ninguna por adjudicación".

De acuerdo con datos oficiales del propio Ayuntamiento, durante 2025 las licitaciones públicas concentraron el 88 por ciento del monto total adjudicado, equivalente a 778 millones 384 mil 868 pesos, de un total de 889 millones 643 mil 176 pesos.

En tanto, las invitaciones restringidas representaron el 11 por ciento del gasto, con 98 millones 421 mil 106 pesos, mientras que las adjudicaciones directas apenas alcanzaron el 1 por ciento, con 12 millones 837 mil 202 pesos.