Modisto huasteco creó parte del vestuario usado por Miss Universo

CIUDAD VALLES. Un diseñador originario de Tampacán, uno de los municipios más alejados del sur de la Huasteca Potosina, fue uno de los creadores del vestuario utilizado por Fátima Bosch, actual Miss Universo. Se trata de Fernando Ortiz, modisto con trayectoria en desfiles nacionales e internacionales.

Ortiz colaboró en la elaboración del traje típico nacional, una pieza inspirada en Xochiquétzal, la diosa azteca asociada a la belleza, el amor y las artes, cuyo nombre en náhuatl significa "flor preciosa". La propuesta destacó durante la presentación de los atuendos tradicionales, una de las etapas más vistas del certamen.

El diseñador compartió fotografías con la Miss Universo durante las pruebas de vestuario, evidenciando la participación de talento potosino en uno de los escenarios más mediáticos del mundo. Su presencia se suma a la creciente visibilidad de creadores huastecos que han colaborado en concursos, producciones artísticas y eventos de moda dentro y fuera del país.

