Monitorea CEA ríos y afluentes

Ante la proximidad de la temporada de altas temperaturas, la Comisión Estatal del Agua (CEA) activó un monitoreo preventivo en todo San Luis Potosí para evitar desabasto durante los meses críticos, especialmente en regiones donde el suministro depende de ríos o presenta antecedentes de fallas.

El titular del organismo, Pascual Martínez Sánchez, informó que actualmente no se registran averías graves en presas, pozos ni plantas potabilizadoras, pero advirtió que el aumento en el consumo doméstico y agrícola obliga a mantener vigilancia permanente para prevenir contingencias.

Uno de los focos prioritarios es Ciudad Valles, donde el abastecimiento depende en gran medida del caudal del río, el cual también es utilizado para riego, lo que podría reducir su nivel conforme avance la temporada seca. Para enfrentar ese escenario, se construyen dos nuevos pozos que permitirán sostener el suministro si el volumen disminuye.

La dependencia estatal también supervisa municipios con historial de problemas de distribución, donde se realizan revisiones técnicas y trabajos de mantenimiento preventivo para evitar interrupciones prolongadas justo cuando la demanda alcanza su punto máximo.

El funcionario aseguró además que no existen reportes recientes de contaminación en ríos del estado y que se mantiene coordinación con autoridades federales para equilibrar el uso del agua entre consumo humano y actividades productivas, con el objetivo de garantizar el servicio durante el periodo de mayor calor.