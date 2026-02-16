logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CUMPLE 40 AÑOS!

Fotogalería

¡CUMPLE 40 AÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Monitorea CEA ríos y afluentes

Por Samuel Moreno

Febrero 16, 2026 03:00 a.m.
A
Monitorea CEA ríos y afluentes

Ante la proximidad de la temporada de altas temperaturas, la Comisión Estatal del Agua (CEA) activó un monitoreo preventivo en todo San Luis Potosí para evitar desabasto durante los meses críticos, especialmente en regiones donde el suministro depende de ríos o presenta antecedentes de fallas.

El titular del organismo, Pascual Martínez Sánchez, informó que actualmente no se registran averías graves en presas, pozos ni plantas potabilizadoras, pero advirtió que el aumento en el consumo doméstico y agrícola obliga a mantener vigilancia permanente para prevenir contingencias.

Uno de los focos prioritarios es Ciudad Valles, donde el abastecimiento depende en gran medida del caudal del río, el cual también es utilizado para riego, lo que podría reducir su nivel conforme avance la temporada seca. Para enfrentar ese escenario, se construyen dos nuevos pozos que permitirán sostener el suministro si el volumen disminuye.

La dependencia estatal también supervisa municipios con historial de problemas de distribución, donde se realizan revisiones técnicas y trabajos de mantenimiento preventivo para evitar interrupciones prolongadas justo cuando la demanda alcanza su punto máximo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El funcionario aseguró además que no existen reportes recientes de contaminación en ríos del estado y que se mantiene coordinación con autoridades federales para equilibrar el uso del agua entre consumo humano y actividades productivas, con el objetivo de garantizar el servicio durante el periodo de mayor calor.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Hoteles de SLP esperan alza en Semana Santa
    Hoteles de SLP esperan alza en Semana Santa

    Hoteles de SLP esperan alza en Semana Santa

    SLP

    Samuel Moreno

    Semana Santa 2025 alcanzó hasta 70% de ocupación en la capital y 90% en la Huasteca, según DataTur.

    Tangamanga apuesta por trabajo comunitario y no por multas
    Tangamanga apuesta por trabajo comunitario y no por multas

    Tangamanga apuesta por trabajo comunitario y no por multas

    SLP

    Rubén Pacheco

    Parque Tangamanga 1 cuenta con 56 guardaparques que vigilan a miles de visitantes cada día.

    Huasteca enfrenta reto por ausencias juveniles, señala SEGE
    Huasteca enfrenta reto por ausencias juveniles, señala SEGE

    Huasteca enfrenta reto por ausencias juveniles, señala SEGE

    SLP

    Samuel Moreno

    La Secretaría de Educación vincula el uso intensivo de redes sociales con el aislamiento y ausencias temporales en jóvenes.

    Patrimonio de El Saucito entra en fase de resguardo
    Patrimonio de El Saucito entra en fase de resguardo

    Patrimonio de El Saucito entra en fase de resguardo

    SLP

    Rubén Pacheco

    La Secretaría de Cultura vigila que el ayuntamiento y promotores cumplan con la protección del patrimonio cultural declarado.