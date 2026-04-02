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Montan "palcos VIP" y cobran en la Copa Potosí

Venden lugares hasta en $400 en andamios.

Por Romario Ventura

Abril 02, 2026 04:13 p.m.
A
Montan "palcos VIP" y cobran en la Copa Potosí

La celebración de la Copa Potosí 2026, uno de los eventos deportivos más interesantes de la Semana Santa en la entidad, se ha visto opacada por diversas quejas de asistentes debido a cobros que consideran injustificados dentro de la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos.

De acuerdo con testimonios de aficionados, además del cobro de 50 pesos por el estacionamiento en el recinto administrado por el Instituto Potosino de Cultura Fisica y Deporte, también se han detectado espacios privados que ofrecen acceso preferencial o zonas "VIP" con costo para presenciar los encuentros, pese a que el acceso general a los partidos es completamente gratuito.

Uno de los ejemplos visibles es la promoción de áreas exclusivas (Andamios privados), donde se comercializan lugares para observar partidos, como el duelo entre Armadillos Buenavista y Atlético Nacional, correspondiente a la fase de eliminación directa del torneo estando cobrando $400 pesos en la parte superior y $200 en la parte inferior.

Esta situación ha generado inconformidad entre los asistentes, quienes señalan que este tipo de prácticas contradicen el espíritu del evento, el cual históricamente se ha caracterizado por ser un espectáculo accesible para toda la población.

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Si bien algunos de estos espacios argumentan ofrecer una "experiencia mejorada" con mayor comodidad, la percepción general apunta a una privatización parcial del espectáculo deportivo, lo que abre el debate sobre la regulación de estos servicios dentro de instalaciones públicas.

Hasta el momento, no se ha emitido una postura oficial clara sobre la autorización o regulación de estos cobros adicionales, lo que ha incrementado la exigencia de mayor transparencia por parte de los organizadores y autoridades, con el objetivo de garantizar que la Copa Potosí continúe siendo un evento incluyente y accesible para todos los aficionados.

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