Video| Mordidas, otra cara del abandono de perros en la calle

Como uno de los efectos del maltrato animal, el año pasado las atenciones por mordeduras de perro incrementaron dos por ciento en el estado San Luis Potosí, en comparación con la incidencia registrada en el 2024.

Durante el 2024 se contabilizaron 4 mil 420 casos donde se brindó auxilio a personas lesionadas por canes, 2 mil 221 en hombres y 2 mil 199 en mujeres, de acuerdo con cifras actualizadas de la Dirección General de Epidemiología (DGE).

Aunque no se registró un crecimiento exponencial, en el 2025 las atenciones acumularon 4 mil 527 casos de agresiones de perros, 2 mil 317 afectaron a hombres y 2 mil 210 lesionaron a mujeres.

Es decir, en un año se atendieron 107 casos más de mordeduras de caninos, equivalente a un aumento del dos por ciento.

Los resultados de la primera Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), precisan que 595 mil 949 hogares potosinos cuentan con mascota.

Describe que, en la entidad potosina existen 2 mil 151 mil 671 mascotas, un millón 170 mil 415 perros, 471 mil 064 gatos y 510 mil 192 animales de otra especie.

"Llama la atención que convivir con mascotas sitúa al grupo (de habitantes con estrés/ansiedad) en el puntaje promedio de la población en su conjunto en tanto que no hacerlo puede dar puntaje por abajo del promedio", resalta.

PREVENCIÓN QUE RESULTA INSUFICIENTE

Campañas de esterilización, vacunación antirrábica y vigilancia epidemiológica, son las acciones preventivas que ejecuta el estado ante problemas de salud como la sobrepoblación de perros, explica Fernando Cruz Cortés, jefe del Departamento de Zoonosis de los Servicios de Salud de San Luis Potosí.

De las tres intervenciones, la vigilancia epidemiológica se lleva a cabo cuando algún perro sin hogar agrede a una persona, pues es capturado para ser sometido a un período de observación, a fin de constatar que no posee el virus de la rabia.

Recomendó que, frente a una mordida de un can, si está en su posibilidad la víctima debe identificar al ejemplar agresor, después acudir a una unidad de salud para ser valorado por un médico y si después de cinco días no es ubicado, puede ser referido para la aplicación de la vacuna antirrábica humana o si lo amerita, inmunoglobulina.

"Es importante mencionar que, si el perro se encuentra localizado, pasa por el período de observación y si este no manifiesta un signo referente al virus de la rabia, no corre ningún riesgo de que la persona pueda contraer esta enfermedad", precisa el médico veterinario zootecnista.

A su vez, resalta que existen puestos de inmunización y campañas de esterilización para perros y gatos en el Centro de Control de Rabia y Otras Zoonosis, que colabora el control de la fauna canina, cuya responsabilidad le corresponde a los ayuntamientos.

"Es importante mencionar que ahorita existe mucho abandono por parte de las mascotas. Hay que concientizar a las personas, es la principal estrategia que podemos implementar desde la tenencia responsable y después las acciones que puedan emprender los municipios", enfatiza.

TRAICIÓN Y ABANDONO

Ángel de Jesús Nava Loredo, alcalde de Cerro de San Pedro da en el problema medular del maltrato animal, al revelar que un porcentaje considerable de visitantes a la cabecera municipal suelen abandonar a sus mascotas.

Como medida para amainar la indiferencia social, el gobierno local estableció acuerdos con los Servicios de Salud para la ejecución de campañas de esterilización, así como gestionar apoyo con los colonos, a fin de que, en la medida de lo posible pueden colaborar en la protección de los animales.

"En lo que va de esta administración hemos adecuado y actualizado algunos reglamentos que no se tenían, desde el tema del Cabildo. Este tema lo tuvimos que hacer al momento de firmar este convenio con la Secretaría de Salud", declara el edil sanpetrense.

Por más desarrollo económico que presumen las autoridades, tal vez como sociedad San Luis Potosí está a millones de kilómetros de distancia de la grandeza y progreso moral que valoraba Mahatma Gandhi, al referirse a la forma de cómo debe juzgarse una civilización en el trato que le otorga a sus animales.