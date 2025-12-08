Morena ha sido claro sobre "no al nepotismo", dice López Torres

Tras la aprobación de un proyecto del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Cepac) que abre la puerta a aplicar alternancia de género en la gubernatura a partir de 2027 y asegurando que en los siguientes comicios se elija a una gobernadora, las posturas dentro del Congreso del Estado comenzaron a dividirse.

Mientras Morena condicionó su respaldo a la incorporación de un candado contra el nepotismo, el Partido Verde Ecologista celebró la medida y aseguró que el estado vive "tiempos de mujeres".

La diputada morenista Gabriela López Torres recordó que la propuesta no nació en el actual contexto político, sino que deriva de una sentencia emitida desde 2021 que obliga a San Luis Potosí a garantizar paridad plena en las postulaciones. Afirmó que se trata de un mandato de la Suprema Corte y rechazó que la reforma tenga destinatario específico. Sin embargo, advirtió que su voto dependerá de que la ley incluya una cláusula que impida que familiares hasta tercer grado compitan bajo este nuevo esquema; "si se agrega ese articulado, estaré votando irremediablemente a favor. Morena ha sido claro: no al nepotismo", sostuvo.

López Torres insistió en que incorporar esta restricción sería congruente con las políticas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha promovido medidas similares en las cámaras federales. Aunque estas se prevén aplicar a nivel nacional hasta 2030, consideró que San Luis Potosí podría adelantarse.

Cuestionada sobre si los candados podrían interpretarse como una limitante para ciertos grupos, respondió que la política es coyuntural, pero que el fondo es cumplir un mandato judicial; "La pregunta no es por qué ahora, sino por qué no se aplicó en 2021, cuando ya era obligatorio", agregó.

En contraste, el diputado del PVEM, César Arturo Lara Rocha, afirmó ver la propuesta "con muy buenos ojos", al señalar que la alternancia garantizaría, por primera vez, que una mujer pueda encabezar el Poder Ejecutivo estatal.

Destacó que San Luis Potosí nunca ha sido gobernado por una mujer, pese a que hoy existen avances visibles en la representación femenina, como la Mesa Directiva del Congreso del Estado integrada únicamente por diputadas.

El legislador también apuntó al liderazgo de la presidenta Sheinbaum como un referente nacional. Relató que su presencia reciente en un evento internacional —el sorteo del Mundial— demostró, según dijo, la fuerza pública de una mujer al frente del país "causó sensación. Ver algo así replicado en San Luis Potosí sería muy positivo", añadió.

Sobre las críticas que advierten una posible vulneración de principios constitucionales, Lara Rocha rechazó que exista riesgo alguno. Por el contrario, sostuvo que la alternancia evita simulaciones y garantiza que las mujeres compitan con posibilidades reales de triunfo; "Que no sean candidatas de relleno es precisamente avanzar en equidad", afirmó.