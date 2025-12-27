Morena no contempla alianzas con el PAN: Arreola

El presidente del Consejo Estatal de Morena en San Luis Potosí, Carlos Arreola Mallol, negó que exista la posibilidad de una alianza entre Morena y el Partido Acción Nacional (PAN) rumbo al proceso electoral de 2027, tras versiones difundidas sobre un supuesto acercamiento entre ambos partidos en la entidad.

En declaraciones, el dirigente morenista sostuvo que Morena no contempla acuerdos con el PAN, al considerar que sus posturas políticas son incompatibles. Señaló que, desde su perspectiva, el blanquiazul ha mantenido una agenda contraria a los principios que impulsa su partido.

Arreola Mallol afirmó que Acción Nacional ha votado en contra de iniciativas relacionadas con programas sociales y el aumento al salario mínimo, por lo que —dijo— no existe margen para establecer algún tipo de colaboración política.

"Con el PAN yo sí la verdad veo muy difícil cualquier tipo de acercamiento, por más que su presidente municipal se haya querido venir a Morena, yo creo que ya es muy tarde, y yo creo que su dirigente ya lo tiene bien amarrado, ya lo tienen bien clarito, y ahora el conflicto está entre quién va a ser el candidato entre ellos", comentó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, refirió que el PAN atraviesa un proceso de disputa interna por la definición de su candidatura, lo que, a su juicio, ha generado confrontaciones entre su dirigencia y el presidente municipal. Añadió que estas diferencias forman parte del escenario interno del partido rumbo al próximo proceso electoral.

El dirigente de Morena reiteró que, en San Luis Potosí, su partido mantendrá una ruta propia de cara a 2027 y descartó cualquier acuerdo político con el PAN.