"Morena no irá con los Gallardo en candidatura"

Juan Ramiro Robledo Ruiz, Antonio Lorca Valle, Esteban Moctezuma Barragán y otros más podrían ser buenos candidatos a la gubernatura, pero los Gallardo no irán por la candidatura, ofreció Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a la dirigencia nacional del Partido Movimiento de Regeneración Nacional.

Denunció que el superdelegado del gobierno federal en San Luis Potosí, Gabino Morales, se ha metido en Morena a favor de Bertha Luján y usan a "Los Siervos de la Nación", por medio del padrón de militantes de Morena, que no debería tener, porque está protegido por la Ley de Protección de Datos Personales.

"Si Gabino se mete yo voy a pedir que lo destituyan, que no se esquivoque porque un delito electoral es un delito grave... y metió a priistas en Morena cuando deben estar morenistas".

Reiteró que no irán con el Partido Verde y mucho menos con la "gallardía", y por el contrario, pugnarán porque se vaya Gabino.

Explicó que los Gallardo ya le hicieron mucho daño a San Luis Potosí, y lo que necesitan es aliarse con gente que no tenga trayectoria sucia. "Si yo llego a la dirigencia nacional no haré alianzas con Gallardo... no es necesario aliarnos con el PRI o el PAN... ellos van a ir juntos en 2021 y no habrá oportunidad de que la pollería entre a Morena".

Dijo que Morena ha caído 20 puntos en las boletas electorales, mientras la popularidad del presidente va para arriba, porque la sociedad distingue entre lo que sucede entre uno y otro.

Rojas Díaz pidió que sean morenistas los que participen en las decisiones del partido.